Büro-Leerstand in Hamburg steigt – die Mieten auch

Hamburgs Vermietungsmarkt steht weiterhin Kopf: Allerorts herrscht Leerstand – dennoch steigen die Mieten weiter. Eine Bilanz des vergangenen Jahres.

Nicht nur die Wohnungsmieten, auch die Preise für Büroflächen steigen in Hamburg seit Jahren kontinuierlich. Wie die Immobilienvermittlungsfirma Colliers in einer aktuellen Pressemitteilung mitteilt, liegt das Mietwachstum derzeit bei deutlichen 10,4 Prozent.

Die Höchstmiete liegt demnach bei 38 Euro pro Quadratmeter, doch auch die Durchschnittsmiete ist gestiegen und beträgt nun 22,30 Euro. Allerdings relativiert das Unternehmen diese Angaben: Zwei besonders hochpreisige Mietabschlüsse über große Flächen hätten die Zahlen nach oben getrieben.

Bezirksamt Wandsbek vor umfangreicher Erweiterung

Den Großteil der abgeschlossenen Mietverträge – rund 40 Prozent – unterzeichneten Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, Beratungsfirmen sowie der öffentliche Sektor. Besonders das Bezirksamt Wandsbek griff im Zuge einer geplanten Projektentwicklung kräftig zu: An der Wandsbeker Marktstraße mietete die Stadt 11.400 Quadratmeter Fläche.

Auch die Vermietung des Klöpperhauses an der Mönckebergstraße fiel im Januar 2025 mit 13.300 Quadratmetern deutlich ins Gewicht. Das Gebäude, in dem bis 2020 Galeria Kaufhof untergebracht war, wurde im vergangenen Jahr bei laufendem Betrieb saniert. Wie Colliers mitteilte, dominierten darüber hinaus Flächen kleiner bis mittlerer Größe das Marktgeschehen.

Mieten steigen – Büro-Leerstand wächst weiter

Die Zahl der Bürovermietungen sank im vergangenen Jahr hingegen um 5,2 Prozent – im Zehnjahresvergleich sogar um 22 Prozent. Mehrere Großabschlüsse kamen nicht mehr zustande. Dabei benötigt die Hansestadt dringend neue Mieter.

Denn während die Mieten steigen, lassen sich in der Stadt zugleich vielerorts leer stehende Gebäude finden. Mittlerweile stehen 5,5 Prozent der Büroflächen in der Hansestadt leer – insgesamt rund 806.000 Quadratmeter. Damit ist die Leerstandsquote im Vergleich zu 2024 leicht gestiegen. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass sich dieses Wachstum im kommenden Jahr verlangsamen wird.

Trotzdem blickt der Immobilienvermittler optimistisch in die Zukunft: Die Büromärkte in den Stadtteilen zeigten weiterhin das Potenzial Hamburgs als Wirtschaftsstandort im Norden. Die Stadt „profitiert von einem breiten Branchenmix und einer starken Unternehmensdichte, die sowohl nationale als auch internationale Investoren und Unternehmen anzieht“.