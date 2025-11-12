mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Dirk Nockemann

Hamburgs AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann bei einer Rede in der Hamburgischen Bürgerschaft (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/Markus Scholz

paidHitzige Debatte: AfD will mehr Beistand nach Anschlag – das geht nach hinten los

kommentar icon
arrow down

Hamburgs AfD-Fraktion hat am Mittwoch für eine hitzige Debatte in der Bürgerschaft gesorgt. Hintergrund war ein Brandanschlag auf das Auto des AfD-Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann vor rund einer Woche, zu dem sich die Antifa bekannt hatte. Unter dem Titel „Linker Terror gegen Politiker“ beklagte Fraktionschef Dirk Nockemann, dass der Senat nicht genügend „Beistand“ geleistet habe. Das ging nach hinten los.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test