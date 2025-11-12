Hamburgs AfD-Fraktion hat am Mittwoch für eine hitzige Debatte in der Bürgerschaft gesorgt. Hintergrund war ein Brandanschlag auf das Auto des AfD-Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann vor rund einer Woche, zu dem sich die Antifa bekannt hatte. Unter dem Titel „Linker Terror gegen Politiker“ beklagte Fraktionschef Dirk Nockemann, dass der Senat nicht genügend „Beistand“ geleistet habe. Das ging nach hinten los.





