mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Menschen mit Klodeckel

Bürger auf der Veddel proben den Aufstand: Sie sind sauer auf den HSV und die Rockband „Abschlach“. In der HSV-Hymne „Mein Hamburg lieb ich sehr“ wird der Stadtteil Veddel als Hamburgs Klo verunglimpft. Das muss aufhören, finden die Menschen dort. Foto: Olaf Wunder

paidVeddeler wehren sich gegen HSV-Hymne: „Von wegen, wir sind euer Klo!“

kommentar icon
arrow down

Der Song gilt als HSV-Hymne. Kein Heimspiel wird angepfiffen, ohne dass das ganze Stadion zuvor „Mein Hamburg lieb ich sehr!“ gegrölt hätte. Damit soll nun Schluss sein – so lautet jedenfalls die Forderung, die von vielen Bürgern der Veddel erhoben wird. „Das Lied gehört entweder ganz abgesetzt, oder aber der Text muss geändert werden“, findet die 71-jährige Anne Buthmann, die den Protest anführt. „Eins ist klar“, sagt sie: „Wir lassen uns nicht länger beleidigen.“ Stein des Anstoßes ist die Strophe, in der die Veddel als Hamburgs „Klo“ bezeichnet wird.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test