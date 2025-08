In den Ferien für die Schule büffeln? Für die meisten Schüler ist das undenkbar. An einer Grundschule im Brennpunkt-Stadtteil Mümmelmannsberg kommen schon seit Jahren Kinder aus benachteiligten Familien zusammen, um gemeinsam zu lernen und zu spielen.

Eigentlich sind schon seit mehr als einer Woche Sommerferien, aber Alex geht noch immer jeden Tag in die Grundschule Mümmelmannsberg. Während andere Kinder zuhause sitzen und faulenzen, büffelt der 8-Jährige zusammen mit einigen Mitschülern in den sogenannten Lernferien – und zwar völlig freiwillig. „Mir gefällt die lockere Mischung aus Lernen und Spielen während der Zeit“, sagt er und arbeitet dann konzentriert an einer Matheaufgabe weiter.