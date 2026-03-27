Streit in der U-Bahn eskaliert komplett: Mann fast totgetreten

Nach einer schweren Gewalttat in einem Hamburger U-Bahnhof in Hohenfelde hat die Polizei mehrere Tatverdächtige festgenommen. Zwei Männer waren in der Silvesternacht brutal attackiert worden.

Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 1. Januar im U-Bahnhof Lübecker Straße. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zwei Männer im Alter von 25 und 33 Jahren zunächst in der U-Bahn mit einer vierköpfigen Gruppe in einen Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich später auf den Bahnsteig.

Dort schlugen und traten die Angreifer auf die beiden Männer ein, als diese bereits am Boden lagen. Der 33-Jährige verlor dabei das Bewusstsein und erlitt später mehrere Knochenbrüche im Gesicht. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen griffen ein, woraufhin die Täter flüchteten.

Vier Tatverdächtige durch Videoaufnahmen ermittelt

Durch umfangreiche Ermittlungen, unter anderem durch die Auswertung von Videoaufnahmen, konnte die Polizei vier tatverdächtige Afghanen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren ermitteln. Einsatzkräfte durchsuchten Wohnungen in den Stadtteilen Eilbek, Bahrenfeld, Jenfeld sowie Farmsen-Berne.

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Dabei wurden die Tatverdächtigen verhaftet bzw. vorläufig festgenommen. Gegen die Männer wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern an. (mp)