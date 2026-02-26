Brunch für Lokalpatrioten: So schmecken Hamburgs Stadtteile

Wie schmecken Eppendorf, Ottensen und die HafenCity? In der „Bricks Bar“ im „Renaissance Hamburg Hotel“ an den Großen Bleichen gibt es jetzt den „Nordic Brunch“ – mit Gerichten und Drinks, die geschmacklich von Hamburger Stadtteilen inspiriert sind.

Rührei, Pancakes, Croissants – in der „Bricks Bar“ gibt es sonntags neben den Brunch-Klassikern jetzt auch Gerichte und Getränke, die einem Stadtteil gewidmet sind. Jeden Monat wechselt das Viertel. Im Februar dreht sich der Brunch um die Neustadt. Dann kommt Kabeljau mit Ratatouille-Gemüse und Rosmarin-Crunch auf den Tisch.

„Nordic Brunch“: Von Hamburgs Stadtteilen inspiriert

„Die Specials zu den jeweiligen Vierteln entwickelte das Küchenteam – auf Basis der Geschichte, kulinarischen Traditionen und prägenden Persönlichkeiten“, sagt Peter van Rossen, General Manager des „Renaissance Hamburg Hotels“. So stehe Ottensen als ehemaliges Arbeiter- und Fabrikenviertel für eine bodenständige, herzhafte Küche, die beim Brunch neu interpretiert wird – mit „Birne-Bohne-Speck“, also Schweinebauch, grünen Bohnen und Birnenmarmelade.

Der „Nordic Brunch“ findet jeden Sonntag statt. Renaissance Hamburg Hotel Der „Nordic Brunch“ findet jeden Sonntag statt.

„Die Sternschanze repräsentiert eine offene, trendbewusste Community mit einer lebendigen veganen und vegetarischen Food-Szene“, so van Rossen. Passend dazu gibt es ein Kichererbsen-Gemüsecurry.

Hier die Stadtteil-Specials im Überblick:

Februar: Neustadt

Kabeljau I Ratatouille-Gemüse | Rosmarin-Crunch

Drink: „Pink Ten Affair“ I Tanqueray No. 10, Himbeerschnaps, Zitronensaft, Grenadine, Ananassaft

März: Ottensen

Birne-Bohne-Speck | Schweinebauch | grüne Bohnen | Birnenmarmelade

Drink: „Strawberry Cheesecake“ | Eierlikör, Zitronensaft, Zuckersirup, Erdbeerpüree

April: Eppendorf

Bunter Gemüsesalat | Zitronen-Petersillienvinaigrette

Drink: „Champagne Garden“ | Minzvodka, St. Germain, Limettensaft, Eiweiß, Champagner

Mai: HafenCity

Schokoladenmousse | Gewürzbirneragout

Drink: „Sunset at the Elbe“ | Cachaça, Cointreau, Limettensaft, Vanillesirup, Orangensaft

Juni: Sternschanze

Kichererbsen-Gemüsecurry

Drink: „Honey Whispers“ | Bacardi 4 Anos, Rooibos Vanille, Limettensaft, Honig, Ananas, Maracuja

Das könnte Sie auch interessieren: „Mit schwerem Herzen“: Sternekoch Kevin Fehling verkauft seine Bar

Der Brunch findet jeden Sonntag von 12 bis 15 Uhr statt (mit Reservierung). 39 Euro pro Person (20 Euro für Kinder von 6 bis 15 Jahren) kostet das „All You Can Eat & Drink“-Angebot. Die Special-Drinks kosten extra (12 Euro pro Glas). Das „Renaissance Hamburg Hotel“ im Hanseviertel ist nur wenige Schritte von der Alster und dem Neuen Wall entfernt. Die „Bricks Bar“ ist direkt in der Lobby gelegen.