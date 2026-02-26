Brunch für Lokalpatrioten: So schmecken Hamburgs Stadtteile
Wie schmecken Eppendorf, Ottensen und die HafenCity? In der „Bricks Bar“ im „Renaissance Hamburg Hotel“ an den Großen Bleichen gibt es jetzt den „Nordic Brunch“ – mit Gerichten und Drinks, die geschmacklich von Hamburger Stadtteilen inspiriert sind.
Rührei, Pancakes, Croissants – in der „Bricks Bar“ gibt es sonntags neben den Brunch-Klassikern jetzt auch Gerichte und Getränke, die einem Stadtteil gewidmet sind. Jeden Monat wechselt das Viertel. Im Februar dreht sich der Brunch um die Neustadt. Dann kommt Kabeljau mit Ratatouille-Gemüse und Rosmarin-Crunch auf den Tisch.
„Nordic Brunch“: Von Hamburgs Stadtteilen inspiriert
„Die Specials zu den jeweiligen Vierteln entwickelte das Küchenteam – auf Basis der Geschichte, kulinarischen Traditionen und prägenden Persönlichkeiten“, sagt Peter van Rossen, General Manager des „Renaissance Hamburg Hotels“. So stehe Ottensen als ehemaliges Arbeiter- und Fabrikenviertel für eine bodenständige, herzhafte Küche, die beim Brunch neu interpretiert wird – mit „Birne-Bohne-Speck“, also Schweinebauch, grünen Bohnen und Birnenmarmelade.
„Die Sternschanze repräsentiert eine offene, trendbewusste Community mit einer lebendigen veganen und vegetarischen Food-Szene“, so van Rossen. Passend dazu gibt es ein Kichererbsen-Gemüsecurry.
Hier die Stadtteil-Specials im Überblick:
Februar: Neustadt
Kabeljau I Ratatouille-Gemüse | Rosmarin-Crunch
Drink: „Pink Ten Affair“ I Tanqueray No. 10, Himbeerschnaps, Zitronensaft, Grenadine, Ananassaft
März: Ottensen
Birne-Bohne-Speck | Schweinebauch | grüne Bohnen | Birnenmarmelade
Drink: „Strawberry Cheesecake“ | Eierlikör, Zitronensaft, Zuckersirup, Erdbeerpüree
April: Eppendorf
Bunter Gemüsesalat | Zitronen-Petersillienvinaigrette
Drink: „Champagne Garden“ | Minzvodka, St. Germain, Limettensaft, Eiweiß, Champagner
Mai: HafenCity
Schokoladenmousse | Gewürzbirneragout
Drink: „Sunset at the Elbe“ | Cachaça, Cointreau, Limettensaft, Vanillesirup, Orangensaft
Juni: Sternschanze
Kichererbsen-Gemüsecurry
Drink: „Honey Whispers“ | Bacardi 4 Anos, Rooibos Vanille, Limettensaft, Honig, Ananas, Maracuja
Der Brunch findet jeden Sonntag von 12 bis 15 Uhr statt (mit Reservierung). 39 Euro pro Person (20 Euro für Kinder von 6 bis 15 Jahren) kostet das „All You Can Eat & Drink“-Angebot. Die Special-Drinks kosten extra (12 Euro pro Glas). Das „Renaissance Hamburg Hotel“ im Hanseviertel ist nur wenige Schritte von der Alster und dem Neuen Wall entfernt. Die „Bricks Bar“ ist direkt in der Lobby gelegen.
