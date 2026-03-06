Brückenabriss sorgt für lange Staus in Hamburg – und das wird noch schlimmer

Am Hamburger Verkehrsknoten Berliner Tor schlagen Bagger eine Brücke in Trümmer, das Bauwerk über der Bürgerweide muss erneuert werden. Die Vollsperrung der viel befahrenen Straße sorgt für Staus. Und das wird noch schlimmer: Am Wochenende sind mehrere Demonstrationen in der City angekündigt.

Am Berliner Tor, einem wichtigen Verkehrsknoten im Osten Hamburgs, hat der Abbruch einer Brücke begonnen. Große Bagger sind im Einsatz, um den nördlichen Teil der Berlinertordammbrücke abzureißen. Die unter der Brücke hindurchführende Straße Bürgerweide ist noch bis Montagmorgen voll gesperrt. Auf den Ausweichrouten kam es zu Staus.

Brückenabriss: Busse statt Bahnen zwischen Berliner Tor und Wandsbeker Chaussee

Der südliche Teil der Überführung ist bereits erneuert worden. Seit Ende vergangenen Jahres rollt der Verkehr über den Neubau. Die Bauarbeiten hatten Anfang 2024 begonnen. Die Berlinertordammbrücke verbindet die Innenstadt mit Hamburgs Osten. Sie führt über Bahngleise und die sechsspurige Bürgerweide, die die B5 vom Horner Kreisel mit der B75 zu den Elbbrücken verbindet.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Tod im Morgengrauen: Lkw überrollt Radfahrer († 63)

Lkw überrollt Radfahrer († 63) Was alles teurer wird: Das kostet uns der Iran-Krieg

Das kostet uns der Iran-Krieg Kind stirbt nach OP: Prozess gegen drei Hamburger Ärzte

Prozess gegen drei Hamburger Ärzte Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Experte warnt den HSV & St. Pauli plant zweigleisig

Experte warnt den HSV & St. Pauli plant zweigleisig 28 Seiten Plan 7: „Die kleine Meerjungfrau“ am Thalia, das Familienmusical „Anouk“ & Open-Air-Konzerte

Für den Abbruch des nördlichen Brückenteils sind zwei weitere Vollsperrungen an den beiden letzten Märzwochenenden vorgesehen. Dann sollen auch die unter der Brücke verlaufenden Gleise gesperrt werden. Fahrgäste der S-Bahn müssen auf der Linie S1 zwischen Berliner Tor und Wandsbeker Chaussee auf Busse umsteigen, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Auch für den Regionalverkehr zwischen Hamburg und Lübeck ist ein Ersatzverkehr geplant.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach jahrelanger Baustelle: Hier schwebt die Bahnbrücke der Zukunft in die Schanze

Die alte Berlinertordammbrücke war in Teilen über 100 Jahre alt. Das älteste Teilbauwerk stammte aus dem Jahr 1902. Der Neubau erfolgt weitgehend unter fließendem Verkehr und soll bis Ende 2027 komplett fertig sein. Mit Kosten von fast 80 Millionen Euro ist es nach Angaben der Verkehrsbehörde das größte innerstädtische Brücken-Erneuerungsprojekt Hamburgs.

Tausende Demonstranten am Wochenende in der City erwartet

Wer geplant hat, am Wochenende mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren – schlechte Idee. Am Samstag und Sonntag sind laut Polizei rund 20 Demonstrationen in Hamburg angemeldet, manche größer, manche kleiner. Ein Großteil davon dreht sich um den Internationalen Frauentag (8. März), auch bekannt als feministischer Kampftag. Seit 1911 wird er gefeiert und genutzt, um auf Frauenrechte aufmerksam zu machen und für Gleichstellung zu kämpfen. Einige Gruppe werden außerdem auf die Straße gehen, um gegen das Regime im Iran zu protestieren. (mp/dpa)