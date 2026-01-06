Brückenabriss! Hamburger Hauptstraße für mehrere Wochenenden gesperrt

Erneut muss die Straße Bürgerweide (Borgfelde) voll gesperrt werden. Grund dafür sind Abbruch- und Neubauarbeiten am nördlichen Teil der Berlinertordammbrücke. Der südliche Teil der Brücke wurde bereits im November 2025 fertiggestellt.

Seit Januar 2024 wird die Berlinertordammbrücke bereits Stück für Stück abgerissen und neu gebaut. Teile der Brücke sind laut der Verkehrsbehörde bereits 122 Jahre alt und haben damit ihre Lebensdauer deutlich überschritten. Nachdem die Arbeiten am südlichen Teil der Brücke im vergangenen Jahr abgeschlossen werden konnten, geht es nun mit dem nördlichen Teil weiter.

Für erste vorbereitende Maßnahmen auf dem verbliebenen alten Brückenteil seien unter anderem Leitungsdemontagen und der Rückbau der vorhandenen Verkehrsanlagen notwendig, heißt es in einer Mitteilung der Verkehrsbehörde. Dafür muss die Straße Bürgerweide von Freitag, 16. Januar 2026, 22 Uhr, bis Montag, 19. Januar 2026, 5 Uhr, voll gesperrt werden. Der fertige neue Teil der Berlinertordammbrücke bleibt allerdings frei.

Weitere Vollsperrungen im Frühling

Im März und April 2026 wird es zu weiteren Vollsperrungen der Straße an Wochenenden kommen. Dann soll nämlich der Brückenabbruch stattfinden. „Die Vollsperrungswochenenden werden koordiniert für die größten und aufwendigsten Arbeiten genutzt, um konzentriert und ohne Einschränkung des Berufsverkehrs zu arbeiten und den Zeitplan des Projekts einhalten zu können“, so die Verkehrsbehörde. Der gesamte Brückenneubau soll dann Ende 2027 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Auf die geplante Vollsperrung wird weiträumig innerstädtisch hingewiesen: Rund um die Baumaßnahme zeigen LED-Countdown-Tafeln die Sperrung an. Die Bürgerweide ist für den Kfz-, Rad- und Fußverkehr aus Sicherheitsgründen voll gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Elterntaxis, Neubauten und Uhus: Das passiert 2026 im Bezirk Altona

Die Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Eiffestraße/B5 sowie die Verbindung Sechslingspforte/An der Alster stehen als Ausweichstrecken zur Verfügung. Für Radfahrer und Fußgänger werden ortsnahe Umleitungen ausgeschildert. (mp)