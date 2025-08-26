Brücke marode, Gleis gesperrt! S-Bahn verkehrt bis Dezember auf anderer Strecke

Pendlerinnen und Pendler müssen sich auf Änderungen einstellen: Wegen einer maroden Brücke fährt die S-Bahn-Linie S2 in Hamburg ab Anfang September auf Umwegen – und das mindestens bis Ende Dezember.

Bittere Nachricht für viele Fahrgäste in Hamburg: Die S-Bahn-Linie S2 kann bis Jahresende nicht mehr wie gewohnt zwischen Holstenstraße und Altona rollen. Grund ist die Eisenbahnbrücke Holstenstraße, die bei einer Inspektion gravierende Mängel zeigte.

Das Bauwerk stammt noch aus den frühen 1960er-Jahren – jetzt ist eine umfassende Tiefenprüfung nötig. Die Untersuchungen und die Planung der Sanierung dauern nach Angaben der Deutschen Bahn bis Ende Dezember. Erst dann soll klar sein, wie es mit der Brücke und dem gesperrten Gleis weitergeht.

Mal wieder Sanierungsbedarf: S2 bis Jahresende mit Routenänderung

Für die Fahrgäste bedeutet das Umwege im täglichen Betrieb. Ab Donnerstag, 4. September, gilt ein neuer Fahrplan: In Richtung Altona fährt die S2 ab Hauptbahnhof durch den Citytunnel – mit Halt an Jungfernstieg, Stadthausbrücke, Landungsbrücken, Reeperbahn und Königstraße. Auf dem Rückweg von Altona nach Bergedorf oder Aumühle rollt die Bahn über die Verbindungsbahn mit den Stationen Holstenstraße, Sternschanze, Dammtor und Hauptbahnhof.

Ganz ohne Entlastung bleibt es aber nicht: In der Hauptverkehrszeit verstärkt die S-Bahn das Angebot. Zwischen Bergedorf und Hauptbahnhof bleibt der Fünf-Minuten-Takt bestehen. Zusätzliche Züge fahren vom Hauptbahnhof weiter über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße bis Diebsteich – und von dort zurück nach Bergedorf.

Das könnte Sie auch interessieren: Große Pläne, großes Scheitern: Die verrückte Geschichte dieses Architektur-Juwels

Auch im Nachtverkehr am Wochenende gibt es Anpassungen: Dann verkehrt die S2 über die Verbindungsbahn nach Diebsteich. Keine Änderungen gibt es hingegen bei der Linie S5, die weiterhin planmäßig zwischen Stade und Elbgaustraße unterwegs ist. (apa)