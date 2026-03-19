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Bagger reißen auf der Baustelle die Berlinertordammbrücke ab. Die Abbrucharbeiten der Berlinertordammbrücke haben begonnen.

Bagger reißen auf der Baustelle die Berlinertordammbrücke ab. Die Abbrucharbeiten der Berlinertordammbrücke haben begonnen. Foto: picture alliance/dpa/Marcus Brandt

  • St. Georg

Oben dicht, unten auch: Fahrt in die City wird zum Geduldsspiel

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Wegen Abbrucharbeiten werden die Berlinertordammbrücke und die Bürgerweide an diesem Wochenende komplett gesperrt. Was Verkehrsteilnehmer jetzt beachten müssen.

Wer am Wochenende über das Berliner Tor in die Innenstadt fahren möchte, muss sich einen anderen Weg suchen. Denn von Freitagabend (22 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) werden die Berlinertordammbrücke und die Bürgerweide der Verkehrsbehörde zufolge für jeglichen Verkehr gesperrt – also auch für diejenigen, die mit Rad oder zu Fuß unterwegs sind. 

Hamburg: Berlinertordammbrücke wird erneuert

Grund dafür ist die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Berlinertordammbrücke. Sie ist teilweise mehr als 100 Jahre alt. Sie wird seit 2024 schrittweise abgebrochen und erneuert. Nun stehen Abbrucharbeiten am nördlichen Brückenteil an. Dafür kommen am Wochenende schwere Baugeräte wie Bagger, Radlader und ein 1200-Tonnen-Mobilkran zum Einsatz. 

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Die Behörde empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Als Ausweichstrecken werden die B5 (Eiffestraße) sowie die Verbindung Sechslingspforte/An der Alster empfohlen. Für Radfahrende und Fußgänger werden entsprechende Umleitungen eingerichtet. (dpa/mp)

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