Brrrr…. Schnee und Eisregen im Anmarsch!

Frost, Glätte und Schnee: Zumindest vom Wetter her scheint der Winter im Norden nicht mehr lange auf sich warten zu lassen. Noch stehen die Chancen auf Schlittenfahren und Schneemannbauen aber schlecht.

In den kommenden Tagen rutschen die Temperaturen im Norden teils deutlich unter null und es wird nass, frostig und glatt. Am Sonntagabend greift von Westen sogar eine Front mit Schneefall auf Schleswig-Holstein und Hamburg über, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Samstag bleiben jedoch weiterhin viele Wolken am Himmel hängen, vereinzelt soll es regnen. Im Südosten bleibt es etwas freundlicher und meist trocken. Die Temperaturen erreichen höchstens 3 und 5 Grad, auf Helgoland 7 Grad. An der Nordsee ist örtlich mit starken stürmischen Böen zu rechnen. Auf Helgoland und auf Sylt sind auch einzelne Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis 80 Kilometern pro Stunde „gering wahrscheinlich“.

Glättegefahr in der Nacht

Nachts fallen die Temperaturen auf Tiefstwerte um die 2 Grad auf den Nordseeinseln und -5 Grad in Hamburg und im Südosten Schleswig-Holsteins. Wer nachts mit dem Auto unterwegs ist, sollte aufpassen: Es herrscht stellenweise Glättegefahr. Der Wind weht an der Nordsee weiterhin stürmisch, sonst frisch bis mäßig.

Am Sonntag verdichten sich die Wolken weiter. Abends soll es an der Nordsee leicht schneien, die Temperaturen liegen zwischen höchstens 2 Grad in Hamburg und 5 Grad an der Nordsee. In der Nacht zieht ostwärts ein Schneefall über Schleswig-Holstein in Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Der bleibt jedoch nicht liegen, die Temperaturen erreichen auf den Inseln 2 und sonst 0 bis -2 Grad. Von Westen her lässt der Schnee nach, der Niederschlag geht in Regen über. Örtlich besteht die Gefahr, dass dieser gefriert. Vereinzelt wird es glatt.

Schnee und gefrierender Regen

Am Montag fällt wieder Regen, zu Beginn teils noch als Schnee oder als gefrierender Regen. Die Temperaturen steigen etwas an auf Höchstwerte von 3 Grad im Binnenland bis zu 7 Grad auf Helgoland. Nachts regnet es zeitweise.

Dienstags soll es stellenweise wieder etwas regnen, bei Temperaturen von 3 Grad in Hamburg und im Binnenland sowie um die 5 Grad an den Küsten. Kurze Schauer werden auch in der Nacht zum Mittwoch erwartet. Es wird mit Tiefstwerten von einem Grad auf den Inseln und bis -2 Grad im Binnenland etwas kälter. (dpa)