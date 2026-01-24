Brrrr! Klirrende Kälte in Hamburg – neuer Schnee und Glätte-Gefahr

Die Hamburger Straßen sind nach dem Mega-Schnee zwar vorerst wieder abgetaut, aber es bleibt eisig kalt: Beim Stadtderby am Freitag bibberten nicht nur die Fußballfans im Stadion bei gefühlten -11 Grad. Nun könnte es auch wieder Schnee geben.

Am Samstag bleibt der Himmel laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist grau, vor allem im Norden Schleswig-Holsteins fällt vereinzelt Schnee oder Schneegriesel. Die Höchstwerte liegen bei -1 Grad in Hamburg. An der Küste weht teils frischer bis starker Ostwind, der zum Mittag etwas nachlässt.

Wetter in Hamburg: Es bleibt kalt – und glatt!

In der Nacht zum Sonntag bleibt es dicht bewölkt, stellenweise schneit es leicht. Die Temperaturen sinken auf -1 bis -3 Grad, auf den Inseln um 0 Grad. Auch tagsüber bleibt es meist bedeckt, vereinzelt sind ein paar Flocken möglich. Die Höchstwerte liegen um 0 Grad. Der DWD warnt: Überfrierende Feuchtigkeit oder Nässe kann für Glätte auf Straßen und Wegen sorgen. „Daher gilt generell: Wachsam sein und bleiben“, heißt es in einer Mitteilung.

Das könnte Sie auch interessieren: 530.000 Euro Beute: Einbrecher folgten Sylvie Meis bei Instagram – und schlugen zu

Zum Start in die neue Woche bleibt es ungemütlich: Am Montag und Dienstag dominieren dichte Wolken, vor allem im Osten und Südosten ist zeitweise leichter Schneefall möglich. Die Temperaturen kommen kaum über 0 bis 2 Grad hinaus, nachts geht es auf -1 bis -4 Grad runter. Dazu frischt der eisige Ost- bis Nordostwind an der Küste erneut auf. (mp)