Diese Region wird Länderpartner beim Hamburger Hafengeburtstag

Jedes Jahr Anfang Mai feiert Hamburg den Hafengeburtstag als großes Volksfest an der Elbe. In diesem Jahr bereichern britische Lebensfreude und Kulinarik das maritime Spektakel.

Beatles, Fußball und Kreuzfahrten: Die Liverpool City Region wird in diesem Jahr Länderpartner beim Hamburger Hafengeburtstag. Die Region stehe wie kaum eine andere für kulturelle Vielfalt, maritime Geschichte und zukunftsweisende Innovation, teilten die Veranstalter mit. „Beim Besuch des Länderpartners erleben die Gäste internationales Flair und britische Lebensfreude“, hieß es. Das Liverpool City Region Festival lade dazu ein, die britische Lebensart zu genießen, neue Perspektiven zu entdecken und sich mit kulinarischen Spezialitäten verwöhnen zu lassen.

Hafengeburtstag vom 8. bis zum 10. Mai

„Die Liverpool City Region ist weltberühmt als Geburtsstätte der Beatles und als pulsierendes Zentrum britischer Popkultur“, hieß es weiter. Zwei Premier-League-Fußballvereine (FC Liverpool und FC Everton) sorgten für sportliche Leidenschaft. Außerdem sei die Region ein Innovationszentrum im Bereich Infektionsprävention, Materialchemie und Künstliche Intelligenz. Zudem verfüge Liverpool über zukunftsweisende Stärken in den Bereichen Klimaneutralität und maritime Technologien. Der Hafen habe die Kreuzfahrtindustrie begründet und wickele fast die Hälfte des britischen Handels mit den USA ab.

Der 837. Hafengeburtstag findet vom 8. bis zum 10. Mai statt. Dann sind wieder Großsegler, historische Schiffe und Einsatzboote aus aller Welt in Hamburg zu Gast. Im vergangenen Jahr besuchten nach Angaben der Veranstalter rund 1,2 Millionen Menschen das maritime Fest an der Elbe.

Der Hafengeburtstag erinnert an den Beginn des zollfreien Handels über die Elbe, den Kaiser Friedrich Barbarossa am 7. Mai 1189 mit einem Freibrief ermöglicht haben soll. Dieses Datum gilt seither als Geburtsstunde des Hamburger Hafens. (dpa/mp)