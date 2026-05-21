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Die Zeugin Keren Tennenbaum (M.) aus Israel, deren Anwältin Danielle Einav (r.) und Anwalt Bernd Groß gehen zum Gerichtssaal.

Die Zeugin Keren Tennenbaum (M.) aus Israel, deren Anwältin Danielle Einav (r.) und Anwalt Bernd Groß gehen zum Gerichtssaal. Foto: Christian Charisius/dpa

paid„Bringen Sie die Kinder“: Ehemalige Vertraute von Christina Block packt aus

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Keren Tennenbaums Name tauchte im Block-Prozess immer wieder auf – manchmal auch als „Olga“ oder „Doris White“. Vor allem Christina Block redete in der Verhandlung immer wieder über die 51-jährige Israeli, beschrieb sie als ihre ehemals enge Vertraute. Jetzt trat Tennenbaum persönlich als Zeugin vor dem Landgericht Hamburg auf. Dabei widersprach sie Christina Blocks Aussagen in einigen Punkten mehr als deutlich.


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