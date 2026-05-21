Keren Tennenbaums Name tauchte im Block-Prozess immer wieder auf – manchmal auch als „Olga“ oder „Doris White“. Vor allem Christina Block redete in der Verhandlung immer wieder über die 51-jährige Israeli, beschrieb sie als ihre ehemals enge Vertraute. Jetzt trat Tennenbaum persönlich als Zeugin vor dem Landgericht Hamburg auf. Dabei widersprach sie Christina Blocks Aussagen in einigen Punkten mehr als deutlich.





