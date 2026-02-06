Lara Schulschenk (32) ist selbst schon 20 Mal umgezogen in ihrem Leben unx hat hat zwei zermürbende Jahre lang eine Wohnung in Hamburg gesucht. Auf Instagram präsentiert die freie Journalistin und Autorin regelmäßig die schlimmsten Auswüchse, die sie auf dem Wohnungsmarkt der Hansestadt findet und hat zuletzt auch ein Buch darüber geschrieben. Sie ist der Meinung: Es braucht dringend einen Vermieterführerschein. Mit der MOPO hat sie über die schlimmsten Wohnungsanzeigen gesprochen – und warum Neubau aus ihrer Sicht eben nicht die beste Lösung ist.





