Brand in Hamburg – Mann geht plötzlich auf Polizisten los und verletzt sie

In Hamburg-Marmstorf ist es am Nachmittag zu einem Brand in einem Gebäude gekommen. Bei dem Einsatz wurden mehrere Polizisten verletzt – jedoch nicht durch die Flammen, sondern durch einen Mann vor Ort.

Gegen 16.11 Uhr kam der Notruf: Anwohner meldeten der Polizei und Feuerwehr einen Brand im Dachstuhl eines Reiterhofs an der Bremer Straße. Ein Sprecher der Polizei bestätigt das auf Nachfrage der MOPO.

Hamburg: Brand im Reiterhof – Polizisten verletzt

Auf dem Gelände trafen die Einsatzkräfte auf einen Mann. Er griff die Polizisten an und verletzte dabei, nach bisherigem Stand, drei von ihnen. Sie konnten ihre Arbeit dennoch fortsetzen.

Gegen 19.41 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.