Bombenverdacht am Schlump: Noch vor dem Start der großen Straßensanierung wird die Straße ab Mitte Juli für mehr als eine Woche voll gesperrt.

Die Kreuzung Beim Schlump/Grindelallee/Hallerstraße. Die Straße Beim Schlump in Höhe der Einmündung Ellenbogen wird bald tagelang gesperrt. Patrick Sun

Ende August beginnt die Sanierung des Straßenzugs Beim Schlump zwischen U-Bahnhof und der großen Kreuzung am Grindelberg (MOPO berichtete). Doch schon am 16. Juli startet eine mindestens acht Tage dauernde Vollsperrung der Straße Beim Schlump in Höhe der Einmündung Ellenbogen. Der Grund: die schwierige Suche nach einer Weltkriegsbombe.

In Hamburg ist es bei größeren Baumaßnahmen Routine, Luftbilder der britischen Royal Air Force oder der US-Luftwaffe auszuwerten. Die Alliierten fertigten während ihrer zahlreichen Angriffe im Zweiten Weltkrieg oder danach Bilder der Zerstörungen und Bombenabwürfe an. Bei der Auswertung der Bilder vom Schlump wurde nun festgestellt, dass sich unter der Fahrbahndecke in Höhe der Hausnummer 51 möglicherweise noch ein Bombenblindgänger befindet.

Bombensuche beim Schlump: Bohrungen beginnen bald

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Bei schweren Angriffen blieb das Haus Beim Schlump 51 verschont, ebenso die schönen Altbauten Nummer 52/53. Die Häuser Nummer 55 und 56 wurden jedoch zerstört. Sie wurden erst nach dem Krieg wieder aufgebaut. In der kommenden Woche werden Experten mit vorsichtigen Bohrungen erkunden, ob tatsächlich eine Weltkriegsbombe unter der Fahrbahn liegt.

Anwohner empört: Parkplätze verschwinden durch Bauarbeiten

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Die Blindgänger-Suche wurde am Dienstag bei einer Anwohnerversammlung im Haus des Sports an der Schäferkampsallee bekannt gegeben. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) hatte Details der Umbauarbeiten am Schlump erläutert, die am 24. August beginnen.

Im Saal waren etwa 50 Anwohner anwesend. Viele von ihnen äußerten ihre Empörung darüber, dass bei den Bauarbeiten erneut 34 Parkplätze verschwinden werden. Erleichterung herrschte hingegen darüber, dass es während der bis Juni 2027 andauernden Arbeiten nur zu wenigen kurzen Vollsperrungen kommen wird und der Schlump zumindest in einer Richtung immer befahrbar sein wird.