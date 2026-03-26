Böller-Chaos im Hotel: Drei Hamburger bei Volksfest in Valencia festgenommen

Drei junge deutsche Touristen aus Hamburg haben in Valencia (Spanien) mit Böllern randaliert – im Hotelzimmer und auf offener Straße. Die Polizei griff schließlich ein.

Die spanische Nationalpolizei hat in Valencia drei deutsche Touristen im Alter zwischen 21 und 24 Jahren festgenommen und für zwei Tage eingesperrt. Ihnen wird vorgeworfen, in ihrem Hotelzimmer mit Feuerwerkskörpern erheblichen Schaden angerichtet zu haben. Außerdem sollen sie Böller auf die Straße geworfen haben – sogar in der Nähe von Passanten.

Polizei findet verbotene Böller in Hotel der Hamburger

Wie das „Abendblatt“ berichtet, sollen die Männer aus Heimfeld und Wilhelmsburg kommen und einen Onlineshop für den Verkauf von Feuerwerk betreiben. Auf den Social-Media-Kanälen des Webshops sollen demnach sogar Videos der Taten veröffentlicht worden sein. Dort sollen die Männer nach ihrer Freilassung in einem Beitrag auch von „Bullshit in den Medien“ und „willkürlicher Polizei“ geschrieben haben.

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Die Festnahmen erfolgten am Mittwochabend während des bekannten „Fallas“-Festes, bei dem traditionell viel Feuerwerk gezündet wird. In dem Hotelzimmer der Männer fanden die Beamten zahlreiche verbotene oder nicht zugelassene Feuerwerkskörper. Spezialisten für Sprengstoffe mussten hinzugezogen werden, um das Material zu sichern und zu dokumentieren. (rei)