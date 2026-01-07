Blutspur auf der Straße: Mann nach Messerstich in kritischem Zustand

Blutiger Streit in Hamburg-Billstedt: Auf der Straße Kuriergang ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz.

Nach Angaben des Lagezentrums der Polizei begann der Einsatz um 3.35 Uhr. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein deutliches Bild der Gewalt: Aus einer kleinen Kneipe führte eine Blutspur bis auf die Straße, im Inneren lag ein Stuhl umgekippt auf dem Boden. Zur Spurensicherung wurde der mutmaßliche Tatort weiträumig abgesperrt.

Messerangriff in Billstedt: Mann schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen war es in der Kneipe zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dabei soll einer der beiden den anderen mit einem Messer verletzt haben. So sehr, dass das Opfer ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Zustand ist kritisch.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein grauenhaftes Liebespaar: Der Nazirichter und die Kindermörderin

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ob auch die Mordkommission eingeschaltet wird, ist derzeit noch unklar. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (mp)