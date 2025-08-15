Blümchen mit Tränen-Nachricht an ihre Fans: „Meine Mama ist schwer erkrankt“

Mit dem Abschiedskonzert in Hamburg wollte sich die Sängerin Blümchen nach 30 Jahren endgültig von der Bühne verabschieden. Nun muss sie das Konzert in ihrer Heimatstadt bis auf Weiteres absagen. Auf Instagram spricht sie mit tränenerstickter Stimme über den Grund.

Nach 30 Jahren sollte Schluss sein mit der Karriere von Blümchen, die bürgerlich Jasmin Wagner heißt. Anfang April kündigte die Sängerin eine Abschlusstournee durch elf deutsche Städte an, bei der „Der letzte Rave“ gefeiert werden sollte. Als Abschluss war ein letztes Abschiedskonzert in ihrer Heimatstadt Hamburg geplant – das fällt jetzt aber bis auf Weiteres aus. Am Donnerstag äußert sich Wagner auf Instagram mit tränenerstickter Stimme zu dem Grund.

„Meine Mama ist schwer erkrankt“

„Meine Mama ist schwer erkrankt und ich muss mich um sie kümmern, will mich um sie kümmern“, sagt die 45-Jährige. Dabei muss sie sichtlich mit den Tränen kämpfen. „Für mich ist es deshalb schwer, eine Tour zu planen, die eigentlich mit Fröhlichkeit zu tun hat“, erklärt Wagner.

Ursprünglich sollte das Konzert im November stattfinden. Ihre Fans muss sie vertrösten: Wann das Konzert nachgeholt wird, könne sie momentan nicht sagen – schwere Krankheiten ließen sich nun mal nicht planen.

Die in den 90er Jahren bekannt gewordene Künstlerin ist seit Mai auf ihrer letzten Tour unterwegs. Die noch ausstehenden Konzerte in der Schweiz, in Augsburg, Hildesheim, Koblenz und Mannheim sollen der Booking-Agentur MPM-Music zufolge aber wie geplant stattfinden. Das Hamburg-Konzert sollte als „Der letzte Rave“ gefeiert werden.

Wagner war in den 90er-Jahren eine der erfolgreichsten Solo-Musikerinnen im sogenannten Eurodance-Genre. Sie sang Lieder wie „Herz an Herz“, „Boomerang“ und „Kleiner Satellit“ und verkaufte den Angaben zufolge mehr als eine Million Platten, CDs und Co. Außerdem arbeitete sie auch als Moderatorin und Schauspielerin. Zuletzt trat sie vermehrt wieder als Blümchen auf. 2022 bekam Wagner ihr erstes Kind. (dpa/mp)