mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Zeuge aus Israel geht mit einer Anwältin zum Gerichtssaal.

Der Zeuge aus Israel geht mit einer Anwältin zum Gerichtssaal. Foto: picture alliance/dpa/Marcus Brandt

aktualisieren

Block-Prozess: „Hier geht es nicht um ‚möchten’“ – Richterin im Wortgefecht mit Bott

Es geht weiter im Block-Prozess: Auch am 48. Verhandlungstag muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (52) vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Am Dienstag wird der israelische Zeuge B. weiter vernommen, der in der Entführungsnacht eins der zwei Fluchtautos gefahren haben soll.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test