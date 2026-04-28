Block-Prozess: „Hier geht es nicht um ‚möchten’“ – Richterin im Wortgefecht mit Bott
Es geht weiter im Block-Prozess: Auch am 48. Verhandlungstag muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (52) vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Am Dienstag wird der israelische Zeuge B. weiter vernommen, der in der Entführungsnacht eins der zwei Fluchtautos gefahren haben soll.
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