Der Zuschauerraum ist auch am zweiten Prozesstag gut gefüllt, einige Journalisten stehen schon zwei Stunden vor Prozessbeginn vor der Saaltür. Immerhin soll Christina Block aussagen, die Mutter, die die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in Auftrag gegeben haben soll. Die Frau, deren 14-jährige Tochter als Nebenklägerin und Belastungszeugin gegen ihre Mutter aussagen will – ein ungeheurer Vorgang, der für die Kluft innerhalb der Millionärsfamilie steht. Um die Rollen, die das Mädchen und ihr jüngerer Bruder im Prozess spielen sollen, gibt es nun ein juristisches Tauziehen, das den Prozess sogar platzen lassen könnte.