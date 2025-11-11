Block-Prozess: Richter verlassen plötzlich wieder ihre Plätze

Es ist ein Prozess, wie ihn Hamburg noch nie gesehen hat: In der Silvesternacht 2023/2024 wurden die Block-Kinder aus der Obhut ihres Vaters in Dänemark entführt und nach Deutschland gebracht. Angeklagt ist die Steakhouse-Erbin Christina Block, die die Entführung beauftragt haben soll. Die 52-Jährige bestreitet die Vorwürfe. An diesem Dienstag sagen voraussichtlich drei weitere Zeugen aus, darunter ein Kripo-Beamter: