Neue Konstellation: Christina Block mit ihrem Anwalt Ingo Bott. Statt Otmar Kury sitzt nun Paula Wlodarek aus Botts Kanzlei neben Block.

Christina Block mit ihrem Anwalt Ingo Bott und dessen Kollegin Paula Wlodarek aus Botts Kanzlei neben Block. Foto: Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

paidChristina Block im Entführungsprozess: Auf viele Fragen keine Antwort

Der fünfte Verhandlungstag am Dienstag wird beginnen, wie der vierte am vergangenen Freitag geendet hat: mit der Befragung der Christina Block zur Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder. Und während die Unternehmerin vor einigen Wochen mit ihrer emotionalen, vierstündigen Aussage viele Zuschauer gerührt hatte, kam sie bei den hartnäckigen Nachfragen der Vorsitzenden Richterin Isabel Hildebrandt teilweise arg ins Schwimmen. Hatte sie tatsächlich keinen Schimmer, dass das israelische Sicherheitsunternehmen, das monatelang gratis in ihrem Hotel wohnte, die Entführung ihrer Kinder vorbereitete? Besonders ein Notizbuch und einige Mails bringen die prominente Angeklagte in Bedrängnis.



