Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder ist er die rätselhafteste Figur: Der Familienanwalt der Blocks, enger Vertrauter des Patriarchen Eugen Block, Problemlöser für Christina Block – und der einzige der sieben Angeklagten, der noch keinen Ton zu den Vorwürfen gesagt hat. Nun berichtet der Focus, dass der Mann, dessen Gesicht nicht gezeigt und dessen Name nicht genannt werden darf, im Zentrum eines Erbstreits in der Familie Block steht.







