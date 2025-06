Kurz vor dem Prozessbeginn gegen Christina Block wegen Kindesentführung wird erneut deutlich, mit welch harten Bandagen in dem Konflikt gekämpft wird. Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes geriet nun in den Verdacht, Beihilfe zur Kindesentziehung geleistet zu haben, als sie die beiden Kinder am 4. Januar 2024 kurz nach der Entführung im Haus der Mutter in Ohlsdorf getroffen hatte. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen aufgrund der Schilderungen des Mädchens Ermittlungen auf.