In der Nacht knallt es laut. Mehrere Hamburger schrecken aus ihrem Schlaf hoch – und suchen Antworten im Internet.

Ein heftiger Blitz hat vermutlich mehrere Hamburger am frühen Samstagmorgen geweckt. (Symbolbild) picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es in Hamburg mächtig geknallt. „Es hat mich aus dem Schlaf gerissen und mir fast einen Herzinfarkt beschert“, schreibt ein User auf der Plattform Reddit auf Englisch.

Mehrere Leute berichten, dass sie ein lautes Geräusch gehört haben. „Dachte, das wäre einfach ein Gewitter“, schreibt jemand anders. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst über den Vorfall.

Lauter Knall über Hamburger Osten

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Ein anderer Nutzer mutmaßt einen „wilden Hausrüttler“. Dabei handelt es sich um einen besonders starken Blitz mit mehr als 100 Kiloampere.

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Und der Nutzer könnte recht haben. Laut des Portals „Kachelmannwetter.de“ soll sich gegen 5 Uhr im Osten Hamburgs ein Blitz mit etwa 150 Kiloampere entladen haben.

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Kachelmann unterteilt Blitze in verschiedene Kategorien: 0 bis 3 kA nennt er „schwacher Brummler“. 3 bis 7 kA heißen „mittlerer Roller“. Zwischen 7 kA und 100 kA spricht er von „starken Knallern“, ab 100 kA von „wilden Hausrüttlern“. „kA“ steht dabei für Kiloampere und bezeichnet die Stromstärke.

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Bei dem nächtlichen Blitz soll zum Glück niemand zu Schaden gekommen sein. Laut „Abendblatt“ habe die Feuerwehr keine Einsätze gemeldet, die mit dem Knall zusammenhängen könnten.



