Hamburgs Autofahrer reiben sich die Augen: Auf der Amsinckstraße gilt plötzlich Tempo 30 – wegen heftiger Straßenschäden nach dem Frost. Der fest installierte Blitzer ist seitdem im Dauereinsatz. Doch wann wird repariert? Auf MOPO-Anfrage schieben sich Bezirk und Verkehrsbehörde die Verantwortung gegenseitig zu.

Wegen Straßenschäden dürfen Autofahrer seit vergangenem Mittwoch nur noch mit Tempo 30 über die Amsinckstraße fahren. Angeordnet wurde das neue Tempolimit wegen massiver Schlaglöcher, die sich während des frostigen Winters gebildet hatten.

Nachdem die Stadt auch den fest installierten Blitzer neu programmiert hatte, war er am Wochenende im Dauereinsatz. Die große Frage für viele Pendler: Wann ist die Amsinckstraße wieder mit Tempo 50 befahrbar? Eine schnelle Rückkehr zur alten Geschwindigkeitsbegrenzung ist offenbar nicht in Sicht. „Die Schilder bleiben bis zur Sanierung stehen“, antwortet das Bezirksamt auf MOPO-Anfrage.