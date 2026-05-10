Blei und Nitrat: So schneidet Hamburgs Trinkwasser im Test ab

Wie sauber ist Hamburgs Leitungswasser wirklich? Eine neue bundesweite Untersuchung hat das Trinkwasser in 59 Städten verglichen – mit überraschend guten Ergebnissen für die Hansestadt.

Das Hamburger Trinkwasser gehört laut einer aktuellen Analyse zu den saubersten Deutschlands. In einem bundesweiten Ranking des Wasserfilter-Anbieters Langwater landet Hamburg auf Platz 4 von 59 untersuchten Städten.

Für die Untersuchung wurden die Konzentrationen von Blei, Uran, Nitrat, Nitrit und Fluorid ausgewertet. Daraus erstellte das Unternehmen einen Index, der zeigt, wie stark die gesetzlichen Grenzwerte ausgeschöpft werden.

Grenzwerte werden in Hamburg klar unterschritten

Das Ergebnis für Hamburg fällt deutlich positiv aus: Laut Studie werden hier nur 6,5 Prozent der zulässigen Höchstwerte erreicht. Die Grenzwerte werden also klar unterschritten. Besser schnitten nur Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstraße und Worms ab. Zum Vergleich: Schlusslicht Bremen kommt auf 30,8 Prozent der erlaubten Grenzwerte. Auch Städte wie Bamberg, Regensburg und Nürnberg liegen deutlich höher als Hamburg.

Die Studienmacher betonen allerdings, dass selbst die schlechter platzierten Städte noch gesundheitlich unbedenkliches Trinkwasser liefern. Deutschland verfüge insgesamt über ein „sehr sicheres und hochwertiges Trinkwassersystem“. Unterschiede gebe es dennoch – etwa durch Geologie, Landwirtschaft oder die Art der Wassergewinnung.

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Auch Hamburg Wasser verweist regelmäßig auf die hohe Qualität des Leitungswassers. Das Trinkwasser der Hansestadt stammt vollständig aus Grundwasser und wird laufend kontrolliert.

Ganz ausschließen lassen sich Belastungen trotzdem nicht immer. Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass Probleme teils erst in alten Hausleitungen entstehen können – etwa durch verbliebene Bleirohre in Altbauten. Die eigentliche Wasserqualität aus dem Netz gilt in Hamburg jedoch als sehr hoch. (rei)