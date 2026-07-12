In einer Getreidemühle in Hamburg-Wilhelmsburg ist am Sonntagabend Blausäure ausgetreten. André Lenthe

Bei einem Gefahrstoffeinsatz in einer Getreidemühle in Hamburg-Wilhelmsburg ist am Sonntagabend ein Mitarbeiter verletzt worden. Während Begasungsarbeiten war nach Angaben der Feuerwehr eine begrenzte Menge Blausäure ausgetreten.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.57 Uhr zur Aurora Mühlen GmbH an der Trettaustraße alarmiert. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass es während der laufenden Arbeiten zu dem Austritt des hochgiftigen Stoffes gekommen war.

Daraufhin sperrten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich ab und sicherten das Gebäude gegen unbefugtes Betreten. Zudem führten sie umfangreiche Messungen durch und leiteten eine kontrollierte Entgasung und Belüftung der betroffenen Räume ein.

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Blausäure-Austritt wohl nur auf Gebäude beschränkt

Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Austritt auf das Gebäude beschränkt. Eine Gefahr für Anwohner oder die Bevölkerung bestand laut Feuerwehr nicht, weitere Schutzmaßnahmen waren daher nicht erforderlich.

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Ein Mitarbeiter erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst nicht vor.

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Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden. Die Ursache für den Austritt der Blausäure ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. (mp)