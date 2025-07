Blaues Licht und dicke Pötte: Jubiläumsshow im Hafen

Blaues Licht, große Schiffe, viele Gäste: Im September wird der Hamburger Hafen erneut zur Bühne – bei den Hamburg Cruise Days und dem „Blue Port“. Beide feiern in diesem Jahr ein Jubiläum.

Vom 10. bis 28. September 2025 wird der Hamburger Hafen erneut blau beleuchtet – der „Blue Port Hamburg“ steht an. Zum zehnten Mal wird Lichtkünstler Michael Batz den Hafen nachts in Szene setzen. In diesen Zeitraum fallen auch die Hamburg Cruise Days. Vom 12. bis 14. September werden acht Kreuzfahrtschiffe, darunter die Aidaperla, Mein Schiff 4 und die MSC Preziosa erwartet.

Jubiläumsjahr mit erweiterten Leuchtflächen

Der „Blue Port“ startet am 10. September – als Höhepunkt der Feier zum 140-jährigen Bestehen des Hafenlogistikers HHLA. Mehr als zehn Containerbrücken und Brücken in der Speicherstadt sollen illuminiert werden. Auch neu dabei: das Westfield Hamburg-Überseequartier und das Baakenhöft-Gelände, wo möglicherweise die neue Oper entsteht.

Parallel zum „Blue Port“ beginnt am 10. September die Kreuzfahrtfachmesse Seatrade Europe. Neu in diesem Jahr: Am 12. September wird es erstmals einen „Destination Discovery Friday“ geben, bei dem bis zu 500 privat interessierte Gäste Zugang zur Messe erhalten. Ziel ist es, potenziellen Reisenden direkte Kontakte zu Reedereien und Destinationen zu ermöglichen.

Am 12. September beginnen außerdem die Hamburg Cruise Days. Bei der großen Parade am Samstagabend (13. September) fahren mehrere Kreuzfahrtschiffe dabei in Formation elbabwärts – begleitet von Musik, Licht und Feuerwerk. Die Reihenfolge der Schiffe wird noch bekannt gegeben. Wer das Spektakel sehen möchte, sollte früh an der Hafenkante sein.