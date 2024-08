Gut drei Wochen schon ist die Imam-Ali-Moschee an der Alster dicht. Das Bundesinnenministerium hatte das als extremistisch eingestufte Islamische Zentrum Hamburg (IZH) verboten, die „Blaue Moschee“ geschlossen. Seither schützt die Polizei das Gebäude. Doch Ruhe ist an der Schönen Aussicht (Uhlenhorst) nicht eingekehrt. Immer wieder wird vor der Moschee protestiert und gebetet. Auch am Freitag ist wieder eine Versammlung geplant, mit prominentem Besuch.