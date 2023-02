Kaum ist der Badespaß in Hamburgs Naturbädern und Seen gestartet, gibt es schon erste Warnmeldungen wegen Blaualgen und Saugwürmen, sogenannten Zerkarien. In Hamburg ist derzeit in zwei Seen das Baden wegen Blaualgen verboten, ein Naturbad hat mit Zerkarien zu kämpfen. Die Algen können bei Menschen und Tieren zu Vergiftungserscheinungen führen, die Saugwürmer einen juckenden Hautausschlag verursachen. Die MOPO hat bei der Umweltbehörde nachgefragt, was Sie tun können, um sich selbst, aber auch Hamburgs Gewässer zu schützen.

Kaum ist der Badespaß in Hamburgs Naturbädern und Seen gestartet, gibt es schon erste Warnmeldungen wegen Blaualgen und Saugwürmen, sogenannten Zerkarien. In Hamburg ist derzeit in zwei Seen das Baden wegen Blaualgen verboten, ein Naturbad hat mit Zerkarien zu kämpfen. Die Algen können bei Menschen und Tieren zu Vergiftungserscheinungen führen, die Saugwürmer einen juckenden Hautausschlag verursachen. Die MOPO hat bei der Umweltbehörde nachgefragt, was Sie tun können, um sich selbst, aber auch Hamburgs Gewässer zu schützen.

Wenn im Sommer die Wassertemperaturen steigen, steigt mit ihnen auch die Gefahr von Blaualgen und Zerkarien in Hamburgs Gewässern. Dabei kann jeder einen Teil dazu beitragen, um beim Baden Hamburgs Gewässer und damit auch sich selbst zu schützen.

Zwei Hamburger Seen mit Blaualgen belastet

Derzeit ist das Baden aufgrund des Vorkommens von Blaualgen in zwei Seen in Allermöhe verboten: Der Eichbaumsee hat seit Jahren mit den Algen zu kämpfen und ist inzwischen nicht mehr zum Baden geeignet, im See Hinterm Horn ist in diesem Sommer das Baden ebenfalls verboten.

Ein Teppich aus Blaualgen schwimmt auf dem Wasser (Symbolbild). imago/Andreas Gora Ein Teppich aus Blaualgen schwimmt auf dem Wasser (Symbolbild).

„Es liegt an einem Überangebot an Nährstoffen und an hohen Wassertemperaturen, die das Wachstum von Algen begünstigen“, erklärt die Hamburger Umweltbehörde. Auch der Wind spiele eine Rolle, wenn er etwa alle Algen an ein Ufer treibe.

Darum sind Blaualgen gefährlich

Blaualgen sind sogennante Cyanobakterien, sie produzieren giftige Stoffe, die auch für Tiere und Menschen gefährlich werden können. Vor allem durch das Schlucken des Wassers kann es zu Vergiftungssymptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautreizungen bis hin zur Atemnot kommen.

Im Eichbaumsee darf schon längst nicht mehr gebadet werden (Archivbild). dpa Im Eichbaumsee darf schon längst nicht mehr gebadet werden (Archivbild).

Das könnte Sie auch interessieren: Bade-Saison: Hier kommen die lästigen Blaualgen wirklich her

Insbesondere bei kleinen Kindern sollte man deshalb kein Risiko eingehen. Zu erkennen sind Blaualgen etwa, anders als es der Name vermuten lässt, als grünliche Schlieren auf der Wasseroberfläche. Eine Faustregel heißt: Wenn man bis zu den Knien im Wasser steht und seine Füße nicht mehr sehen kann, dann ist Vorsicht geboten.

Dass können Sie gegen für Hamburgs Gewässer tun

Jede Hamburgerin und jeder Hamburger kann helfen die Gewässer der Stadt sauber zu halten. Dazu gibt unter anderem die Umweltbehörde einige Tipps:

Keine Wasservögel füttern! Ein unnatürlich hoher Vogelbestand führt dazu, dass die Gewässer stärker mit Kot verunreinigt werden und die Wasserqualität leidet.

Toiletten benutzen! Ausscheidungen aller Art beeinträchtigen die Wasserqualität, Urin kann etwa als Nährstoff für Algen dienen.

Müll mitnehmen!

Das Ufer schonen! Der Schilfgürtel und die Vegetation am Ufer dienen nicht nur dem Erhalt der Fauna und Flora des Gewässers, sondern haben auch eine bedeutende Reinigungswirkung und sind für den Erhalt der Wasserqualität erforderlich.

Fieser Hautausschlag durch Saugwürmer

Zerkarien sind Larven winzig kleiner Saugwürmer. Eigentlich bohren sie sich in die Haut von Wasservögeln, entwickeln sich in deren Körper und ihre Eier werden mit dem Kot wieder ausgeschieden. Manchmal bohrt sich die Larve auch unter menschliche Haut, wo sie allerdings nicht lange überlebt.

Wo viele Wasservögel vorkommen, halten sich immer Sommer auch gern die Zerkarien auf (Symbolbild). dpa Wo viele Wasservögel vorkommen, halten sich immer Sommer auch gern die Zerkarien auf (Symbolbild).

Das könnte Sie auch interessieren: „Ausflug wurde zum Horrortrip“: Zerkarien in Hamburger Schwimmbad – Besucher sauer

Für Menschen sind Zerkarien daher harmlos, aber lästig. Denn die kleinen Tierchen verursachen oft gerötete, juckende Stellen. Zerkarien fühlen sich ab einer Wassertemperatur von etwa 20 Grad Celsius in naturnahen Gewässern mit Wasservögeln besonders wohl. In den letzten Jahren kam es häufiger zur Meldung von Zerkarien im Stadtparksee, in diesem Jahr tauchten sie auch im Naturbad Kiwittsmoor auf.

Hinweise zum Schutz vor Zerkarien

Die Umweltschutzbehörde hat drei Tipps zum Schutz vor Zerkarien:

Verzichten Sie auf einen unnötig langen Aufenthalt in Flachwasserbereichen mit Ufervegetation. Hier ist das Risiko auf frisch ausgeschwärmte Zerkarien zu treffen am höchsten.

Legen Sie nach Verlassen des Wassers die nasse Badebekleidung zügig ab und trocknen Sie den Körper mit einem Handtuch kräftig ab. Diese mechanische Behandlung verringert die Zahl der möglicherweise anhaftenden Zerkarien.

Bitte keine Wasservögel füttern! Eine unnatürlich hohe Population schadet nicht nur dem Gewässer, sondern erhöht auch das Risiko eines Zerkarienbefalls.

So prüft Hamburg die Qualität der Badeseen

In der Badesaison untersucht die Hamburger Umweltbehörde von Mai bis September alle drei Wochen die entsprechenden Gewässer. Dafür werden die Wassertemperatur, der pH-Wert und die Anzahl von Bakterien, für die es bestimmte Grenzwerte gibt, betrachtet.

Das könnte Sie auch interessieren: Temperatur-Rekord, Rettungseinsätze, Senatskritik – das Fazit des Hitze-Mittwochs

„Bei der Beprobung wird außerdem die Sichttiefe und die Farbe des Wassers bestimmt. Auch wird untersucht, ob es sichtbare Algen gibt“, sagt Renate Pinzke, Sprecherin der Umweltbehörde. Ist dies der Fall, wird im Labor untersucht, ob die Algen Giftstoffe bilden.