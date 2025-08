Blaualgen! Hamburger Badesee schon wieder gesperrt

Badefreunde aufgepasst! Im Öjendorfer See (Billstedt) haben sich Blaualgen ausgebreitet, die gesundheitliche Beschwerden auslösen können. Ab sofort gilt ein Badeverbot.

Wegen erhöhter Blaualgenwerte ist der Öjendorfer See ab sofort fürs Baden gesperrt. Mitarbeitende des Bezirksamts Hamburg-Mitte haben bei einer Wasseruntersuchung eine starke Ausbreitung von Blaualgen festgestellt, teilte das Amt mit.

Öjendorfer See für Schwimmer gesperrt

Um gesundheitliche Beschwerden bei Badenden zu vermeiden, sind das Baden und Schwimmen sowohl an der Nord- als auch an der Südseite bis auf Weiteres verboten. Es ist nicht das erste Mal, dass der Öjendorfer See aufgrund von Blaualgen gesperrt werden muss.

Die von den Algen produzierten Cyanotoxine können den Angaben zufolge bei empfindlichen Menschen Hautreizungen, Entzündungen der Schleimhäute, Bindehautentzündungen und Ohrenschmerzen auslösen. Auch allergische Reaktionen sind möglich. Wer größere Mengen des belasteten Wassers trinkt, riskiert Übelkeit und Erbrechen. (dpa/mp)