Aufgepasst beim Baden: In Bergedorf wurden zwei Badestellen wegen Blaualgen gesperrt. Diese können für Mensch und Tier gesundheitsschädlich sein.

Der See Hinterm Horn in Allermöhe wurde aufgrund von Blaualgen für den Badebetrieb gesperrt. (Symbolbild) IMAGO/Mario Hösel

Auch wenn das angesagte Schmuddelwetter der kommenden Tage die Badelust dämpfen dürfte: Wer trotzdem ins Wasser will, sollte einen großen Bogen um den See Hinterm Horn in Allermöhe machen. Dort ist die Badestelle wegen Blaualgen gesperrt. Auch eine weitere Badestelle bleibt dicht.

Die von den Blaualgen (Cyanobakterien) gebildeten Giftstoffe können Hautreizungen, Bindehautentzündungen, Ohrenschmerzen und allergische Reaktionen auslösen. Wer belastetes Wasser schluckt, riskiert zudem Übelkeit und Erbrechen. Auch für Tiere können die Giftstoffe gefährlich werden.

Blaualgen-Konzentration zu hoch: See Hinterm Horn gesperrt

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Bei einer Untersuchung des Badewassers im See Hinterm Horn wurde nun eine Konzentration von 61,2 Mikrogramm Cyanobakterien pro Liter festgestellt. Damit liegt der Wert deutlich über der zweiten Warnstufe des Umweltbundesamtes.

Auch am Eichenbaumsee wurde in den Sommermonaten immer wieder vor Blaualgen gewarnt – zuletzt Ende August. Dort bleibt die Badestelle ebenfalls weiterhin für den Badebetrieb gesperrt, wie das Bezirksamt Bergedorf mitteilte. (mp)