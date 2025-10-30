Es klafft ein Loch im Herzen von Blankenese: An der Bahnhofsstraße, der örtlichen Einkaufsmeile, erstreckt sich seit fast 20 Jahren eine eingezäunte Brache. 2008 wurde der dortige Spar-Markt abgerissen, seitdem ist nichts passiert. Nun haben die Bezirkspolitiker die Faxen dicke: Dem Eigentümer, einem Blankeneser Immobilienunternehmer, sollen die Daumenschrauben angelegt werden. Das Zauberwort: „Baugebot“.



