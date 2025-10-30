mopo plus logo
Baulücke mit Bäumen davor

Seit 2008 gibt es in der Blankeneser Bahnhofstraße eine große Baulücke. Foto: Lamprecht

  • Blankenese

paidBlankeneser Baulücke: Nach fast 20 Jahren hat die Politik die Nase voll

Es klafft ein Loch im Herzen von Blankenese: An der Bahnhofsstraße, der örtlichen Einkaufsmeile, erstreckt sich seit fast 20 Jahren eine eingezäunte Brache. 2008 wurde der dortige Spar-Markt abgerissen, seitdem ist nichts passiert. Nun haben die Bezirkspolitiker die Faxen dicke: Dem Eigentümer, einem Blankeneser Immobilienunternehmer, sollen die Daumenschrauben angelegt werden. Das Zauberwort: „Baugebot“.

