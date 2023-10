Hamburg: Wespen greifen Kinder an – Geburtstagsfeier endet im Krankenhaus

So hatte sich wohl keiner den Kindergeburtstag vorgestellt: Acht Kleinkinder trafen am frühen Dienstagabend in einem kleinen Park in den Elbvororten auf ein Wespennest und wurden angegriffen. Zwei kamen daraufhin ins Krankenhaus.

Wie die Feuerwehr der MOPO mitteilte, wurden die beiden so sehr verletzt, dass sie zur Sicherheit mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurden. Die anderen konnten vor Ort bleiben.

Die Kleinkinder hatten gerade einen Geburtstag im Park (Mühlenberger Weg Ecke Elbchaussee) gefeiert. Es habe sich um Wildwespen gehandelt. Mehrere Einsatzfahrzeuge waren vor Ort. (prei)