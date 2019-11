Bizarrer Fall in Hamburg: Wer schleppte die tote Frau auf die Straße?

Bramfeld -

Dieser Fall ist absolut bizarr: Eine Frau wird aus einem Wohnhaus in Hamburg getragen. Sie ist tot. Ein Nachbar sieht zufällig die Szene in dem Wohngebiet am Scheidingweg, verständigt die Polizei. Der erste Verdacht: Die Frau wurde möglicherweise getötet. Doch dann drehen sich die Ermittlungen. Am Ende bleiben viele Fragezeichen.

Ein Nachbar in Bramfeld sah von seinem Balkon aus, wie eine leblose Person einfach auf die Straße gelegt wurde. Zur MOPO sagt er am Tag danach: „Zuerst dachte ich, es ist nur Müll. Dann zerrte er aber so daran. Und dann sah ich den Arm!“

Der Mann suchte nach seinem Handy und wählte umgehend den Notruf. Da zunächst von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden musste, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot aus.

Gerichtsmedizin in Hamburg muss klären, wie die Frau starb

Bei der Toten handelt es sich um eine 50-jährige Frau aus Ghana. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass sie getötet wurde. „Es spricht alles dafür, dass sie aufgrund einer Erkrankung verstorben ist“, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Gerichtsmedizin soll die Todesursache klären. Eine Sektion wurde angeordnet.

Dass die Frau schon seit längerer Zeit an einer Krankheit litt, bestätigten auch Anwohner des Hauses, aus der die Frauenleiche getragen wurde.

Hamburg: Leichenfund – Polizei durchsucht Wohnungen

Die Beamten waren samt Kollegen der Feuerwehr und des Landeskriminalamtes die ganze Nacht über aktiv. Neben der Befragung der Anwohner wurden zusätzlich auch einige Wohnungen durchsucht.

Die Ermittlungen führten die Polizisten dabei zu einer benachbarten Wohnung, in der die Frau vermutlich vor ihrem Tod wohnte. Ein 37-Jähriger aus der Wohnung sowie ein 55-Jähriger, den Polizisten zuvor bereits auf dem Gehweg neben der Leiche angetroffen hatten, wurden vorläufig festgenommen.

Hamburg: Warum haben die Männer nicht die Polizei gerufen?

Ein Tatverdacht erhärtete sich allerdings nicht. Der 55-Jährige kam frei, der 37-Jährige, der nigerianischer Staatsbürger ist, blieb vorerst auf der Wache – es besteht der Verdachts eines illegalen Aufenthalts: Hatte der 37-Jährige vielleicht die Sorge, abgeschoben zu werden, sollte er den Tod seiner mutmaßlichen Mitbewohnerin melden? Trug er sie deswegen auf die Straße – in der Hoffnung, nicht mit ihrem Ableben in Verbindung gebracht zu werden?

„Der Zeitpunkt, der Ort und die Ursache des Todeseintritts sind bislang unklar“, teilte die Polizei am Morgen danach mit. „Die Sektion des Leichnams steht noch aus. Die Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts dauern an.“



Polizei Hamburg: Verhältnis der Beteiligten noch unklar

Sollte sich auch in der Rechtsmedizin eine natürliche Todesursache bestätigen, werde es keine Strafverfolgung der Männer geben, sagte ein Polizeisprecher der Agentur „afp“. Deren Verhalten sei zwar „moralisch zweifelhaft“, aber nicht strafbar. Das Verhältnis der Männer und der Frau zueinander müsse noch überprüft werden. Es handelt sich demnach maximal um eine Ordnungswidrigkeit. (han/dg/röer)