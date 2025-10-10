Bitter für Pendler: Wichtige S-Bahnstrecke auf unbestimmte Zeit gesperrt

Eigentlich sollte die Sperrung der S-Bahnstrecke zwischen Hauptbahnhof und Sternschanze schon längst aufgehoben sein. Doch daraus wird wieder nichts. Die Deutsche Bahn verschiebt die Öffnung schon zum dritten Mal – dieses Mal aber, ohne ein genaues Datum für den nächsten Versuch zu nennen.

Die Sperrung der wichtigen S-Bahnstrecke zwischen Sternschanze und Hauptbahnhof dauert länger als geplant. Grund dafür sind weitere Bauarbeiten. „Die Inbetriebnahme der Leit- und Sicherungstechnik, mit der unter anderem die Signale und Weichen gesteuert werden, dauert aufgrund von Komplikationen nach wie vor an“, heißt es von der Bahn. Für eine „verlässliche Prognose“, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, vertröstet man auf Sonntag.

Ziel sei es, „dass die Strecke am Montagfrüh mit Betriebsbeginn regulär befahrbar sein wird“. Eigentlich hätte die Strecke bereits am 6. Oktober wieder freigegeben werden sollen, als das nicht funktionierte, stellte man Freitag, den 10. Oktober, in Aussicht.

Gesonderter Baustellenfahrplan fürs Wochenende

Auch in den kommenden Tagen fahren also keine S-Bahnen auf diesem Abschnitt. Fahrgäste müssen weiter auf Ersatzbusse, U-Bahnen und Buslinien ausweichen. Laut Bahn bleibt das bisherige Ersatzangebot, bei dem ein Pendelzug der S2 zwischen Altona und Holstenstraße/Sternschanze hin und her fährt, nur noch am Freitag bestehen. Ab Samstag fällt auch dieser weg.

Immerhin, es gibt auch positive Nachrichten. „Die Wege und Straßen für Fußgänger:innen, Radfahrende und den Autoverkehr konnten wie geplant am Donnerstagfrüh freigegeben werden. Eine Durchfahrt für den Kfz-Verkehr ist dabei nur in Fahrtrichtung Jungfernstieg/Innenstadt möglich“, so die Bahnsprecherin.

Wegen der laufenden Arbeiten kann die Bahn keine Gewähr für die Richtigkeit der Fahrplandaten in der HVV-App, im DB-Navigator oder in den Aushängen übernehmen. Es kann zu kurzfristigen Änderungen kommen. (rei)