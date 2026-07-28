Ab Mittwoch wird es in Norddeutschland wieder richtig heiß – am Donnerstag können sogar bis zu 36 Grad werden. Wo die Hitze richtig reinknallt und welches Wetter-Risiko damit steigt.

Zur Wochenmitte erwarten Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hochsommerliches Wetter. Bereits am Mittwoch klettern die Temperaturen verbreitet über die 30-Grad-Marke, am Donnerstag sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg sogar bis zu 36 Grad möglich. Dann steigt auch das Risiko für kräftige Gewitter.

Am Dienstag ziehen zunächst zeitweise dichtere Wolken über den Norden, örtlich fällt etwas Regen. Im Tagesverlauf setzt sich aber wieder häufiger die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 20 bis 21 Grad an den Küsten und bis zu 25 Grad im Raum Hamburg sowie im Binnenland Mecklenburg-Vorpommerns. In der Nacht zum Mittwoch lockern die Wolken auf, vielerorts bleibt der Himmel klar. Die Temperaturen gehen auf 18 bis 13 Grad zurück.

Hitze im Norden: Bis zu 36 Grad am Donnerstag

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Am Mittwoch präsentiert sich der Norden dann von seiner hochsommerlichen Seite. Nach örtlichen Restwolken scheint verbreitet die Sonne, Regen ist nicht in Sicht. In Schleswig-Holstein werden auf den nordfriesischen Inseln bis zu 28 Grad erreicht. Im Raum Hamburg sind bis zu 32 Grad möglich. Auch Mecklenburg-Vorpommern heizt sich kräftig auf: Im Landesinneren sind 30 bis 32 Grad möglich, selbst küstennah werden knapp 30 Grad erreicht.

Noch heißer soll es am Donnerstag werden. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein auf 31 bis 36 Grad, wobei die höchsten Werte im Großraum Hamburg erwartet werden. In Mecklenburg-Vorpommern werden 32 bis 35 Grad erreicht, an der Küste um 31 Grad. Der DWD weist auf eine zunehmende Wärmebelastung hin.

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Ab dem Nachmittag nimmt allerdings das Gewitterrisiko zu. Örtlich können Schauer und Gewitter aufziehen, die sich bis in die Nacht zum Freitag halten. Danach gehen die Temperaturen auf 20 bis 17 Grad zurück. (dpa/mp)