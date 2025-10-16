Ratten, Schimmel, Kälte: Mieter in Billstedt sauer auf Ex-HSV-Profi

Das Wohnhaus im Billstedter Ortsteil Kirchsteinbek ist gerade mal knapp 15 Jahre alt. Über viele Jahre fühlten sich die Mieter wohl darin. Die Anlage wurde gepflegt, und angefallene Reparaturen schnell ausgeführt. Seit dem Verkauf des Hauses an eine Investmentgesellschaft, deren Inhaber ein bekannter Ex-HSV-Profi ist, sollen sich Störungen und Probleme häufen.

Die Tochter eines Billstedter Geschäftsmannes hatte das Grundstück an der Steinbeker Marktstraße um die Jahrtausendwende vererbt bekommen. Nach Jahren der Planungen ließ sie auf der kleinen Anhöhe neben der historischen Backsteinkirche ein Mietshaus mit 13 Wohneinheiten und bezahlbaren Mieten bauen.

Wohnhaus verwahrlost – Mieter klagen Ex-HSV-Profi an

Die Grünanlage wurde gepflegt, und wenn Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten anfielen, wurden diese rasch durch Fachleute erledigt. Viele Jahre waren die Mieter zufrieden und fühlten sich wohl. Das änderte sich, als die Hausbesitzerin ihre Planungen änderte, in Objekte in den anderen Bundesländern investierte und das Haus verkaufte.

Mieter beklagen Schimmel an Außen und Innenwänden. RUEGA Mieter beklagen Schimmel an Außen und Innenwänden.

2020 kaufte die Firma NBT Projekt GmbH das Gebäude. Dessen Geschäftsführer: Ex-Nationalspieler und Ex-HSV-Profi Piotr Trochowski. Mit dem Kauf soll sich laut den Mietern die Pflege verschlechtert haben. Immer häufiger fielen Reparaturen an.

Zunächst war der Fahrstuhl defekt und wurde erst nach Monaten notdürftig repariert. Doch auch in der Folgezeit versagte der Lift immer wieder. Dann folgten Schimmelbefall an Außen- und Innenwänden und immer öfter Ausfall der Heizung und der Warmwasserversorgung. So auch jetzt. „Seit Ende August haben wir kein Warmwasser“, sagt Anke R., eine Mieterin. Und über Trochowski sagt sie: „Früher waren seine Freistöße gefürchtet, heute sein Geschäftsgebaren.“

Rund um das Haus sind Rattenfallen ausgelegt. RUEGA Rund um das Haus sind Rattenfallen ausgelegt.

Seit Anfang 2024 verwahrloste das einst so schmucke Haus immer mehr, schließlich kam eine Rattenplage hinzu. Auf Beschwerden hin fühlten sich die Mieter vertröstet. In der Folge suchten immer mehr Mieter das Weite. Allein in diesem Jahr gab es dort vier Mieterwechsel.

Hausverwaltung bestätigt Rattenproblematik und verspricht rasche Behebung anderer Störungen

Eine Anfrage der MOPO am 30. September leitete der Ex-Fußballer an die Hausverwaltung weiter. Die antwortete: „Zutreffend ist, dass es aktuell einen Ausfall der zentralen Heizungsanlage gibt. Nach mehreren Reparaturversuchen wurde entschieden, die Warmwasserversorgung sowie die Beheizung der Wohnungen ab morgen durch Elektroheizungen sicherzustellen. Hierfür wird ein zusätzlicher Stromanschluss gelegt. Die entsprechenden Aufträge wurden bereits durch den Eigentümer freigegeben.“

Zudem sei die Rattenproblematik bekannt. Man habe aber einen Schädlingsbekämpfer beauftragt, der umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung getroffen habe. Alle anderen gemeldeten Störungen seien stets zeitnah behoben worden.