In Billstedt ist in der Nacht ein BMW komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt, ob Brandstiftung hinter dem Feuer steckt.

In Billstedt ist in der Nacht zu Samstag ein BMW in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug brannte komplett aus.

Die Feuerwehr wurde gegen 3.40 Uhr in die Straße Öjendorfer Höhe gerufen. Das Feuer breitete sich bereits leicht auf eine angrenzende Hecke aus, sagt ein Sprecher. Gegen 4.50 Uhr war der Einsatz beendet.

BMW völlig zerstört: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

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Der BMW M4 ist komplett zerstört. Zur genauen Schadenhöhe konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Der Neupreis startet bei circa 80.000 Euro.

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Die Polizei ermittelt jetzt, ob es sich um einen Fall von Brandstiftung handeln könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt könne das nicht ausgeschlossen werden, sagt ein Polizeisprecher. (mp)