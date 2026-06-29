Pünktlich zur Urlaubssaison gibt es ab Hamburg ein weiteres Flugziel in der Türkei. AJet verbindet die Hansestadt ab sofort direkt mit Bodrum.

Der Premierenflieger von AJet auf dem Weg nach Bodrum auf dem Hamburg Airport Hamburg Airport / Oliver Sorg

Der Hamburg Airport hat eine neue Direktverbindung in den türkischen Urlaubsort Bodrum. Am Samstag hob erstmals eine Maschine der türkischen Fluggesellschaft AJet in Richtung Ägäis ab.

Die Airline fliegt die Strecke ab sofort zweimal pro Woche – jeweils donnerstags und samstags um 12.35 Uhr. Die Flugzeit beträgt rund dreieinhalb Stunden. Neben Istanbul bietet AJet damit nun ein weiteres Ziel ab Hamburg an.

Bodrum zählt zu den beliebtesten Ferienorten der Türkei und lockt mit Stränden, Buchten, historischen Sehenswürdigkeiten und Nachtleben. Die Flüge können direkt bei AJet sowie über den Reiseveranstalter TUI gebucht werden. (rei)