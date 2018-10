Billiges Bauland vom Bund: Das alte Schnapsdepot wird zum Wohn-Juwel

Rothenburgsort -

Nato-Draht rundum, ein hoher Zaun und ein schweres Stahltor – wer vor dem Gebäudekomplex Billwerder Neuer Deich 28 in Rothenburgsort steht, wird neugierig. Was soll hier abgeschirmt werden? Die Antwort: Schnaps! Doch bald sollen hier mit Blick auf Entenwerder Elbpark und Norderelbe Hunderte Wohnungen entstehen.

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein – das ist der antiquiert anmutende Namen der Behörde, die hier ihren Sitz hatte. 1918 hatte Kaiser Wilhelm II. das Branntweinmonopol eingeführt, um die leere Staatskasse aufzufüllen. Seitdem mussten beispielsweise Landwirte aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die Alkohol brennen, ihr Hochprozentiges ausschließlich an die Behörden-Dependance neben den Elbbrücken verkaufen. Die wiederum veräußerte die Produkte an Firmen weiter, damit die Schnaps, Likör oder Kosmetika herstellen konnten. Noch vor zehn Jahren landeten bei der Monopolverwaltung am Billwerder Neuen Deich so jährlich rund acht Millionen Liter reinen Alkohols.

Am 31. Dezember 2017 wurde das Branntweinmonopol abgeschafft. Und zum Ende dieses Jahres wird auch die Bundesmonopolverwaltung Geschichte sein. Die Mitarbeiter wechseln zum Zoll. Derzeit bewacht schon ein einsamer Zöllner das Areal.

Die Finanzbehörde hofft jetzt auf eine Übergabe des Grundstücks an die Stadt. Der Bund hatte angekündigt, Bundes-Immobilien verbilligt an die Länder abzugeben, damit die preiswerten Wohnraum schaffen können (MOPO berichtete).