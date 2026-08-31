Ist das noch ein Sommer, wie er früher einmal war? 14 heiße und vier sehr heiße Tage in Hamburg sprechen eine deutliche Sprache.

Hamburg hat einen ungewöhnlich warmen und sonnigen Sommer erlebt. Die mittlere Temperatur lag in den Monaten Juni, Juli und August bei 18,9 Grad und damit um 2,4 Grad über dem langjährigen Mittel der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner vorläufigen Sommerbilanz mitteilte.

Noch deutlicher als der Mittelwert charakterisiert die Zahl der Hitzetage die sommerliche Atmosphäre in der zweitgrößten Stadt Deutschlands: Es gab 14 heiße und bis zu vier sehr heiße Tage im Stadtgebiet. An heißen Tagen steigt die Temperatur auf mindestens 30 Grad, an sehr heißen Tagen auf mindestens 35 Grad.

Hitzerekord in Hamburg: Höchsttemperatur: 39,4 Grad!

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Vier sehr heiße Tage bedeuten den Angaben zufolge einen Rekord für Hamburg. Am höchsten stieg die Temperatur dieses Sommers am 27. Juni in Neuwiedenthal: Dort wurde es 39,4 Grad heiß.

In den drei meteorologischen Sommermonaten gab es etwa 192 Liter Niederschlag je Quadratmeter. Das waren 88 Prozent des Sommermittels von 218 Litern. Die Sonne schien mit rund 683 Stunden länger als im langjährigen Mittel von 618 Stunden. (dpa/mp)