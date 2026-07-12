Mit „Beercules“ hat Hamburgs erster Stehausschank eröffnet. Hier gibt es nur eine Sorte Bier – schnell und günstig.

Ein Helles und Brezeln: Viel mehr gibt es hier nicht. Sitzplätze? Fast keine. Hier wird gestanden. Und genau das macht das „Beercules“ zu Hamburgs unkompliziertester Kneipe – auch für Besuche auf die Schnelle geeignet. Die MOPO hat mit den Inhabern gesprochen.

In Hamburg hat mit dem „Beercules“ Norddeutschlands erster Stehausschank eröffnet: In der Wohlwillstraße 49 (St. Pauli) können bis zu 15 Gäste an Hochtischen sitzen – der Rest steht. Das frisch gezapfte Bier wird am Tresen abgeholt und auf kleinen Holzbrettchen abgestellt. Auf der Karte stehen Chiemseer Hell vom Fass, Limonaden, einige Shots und Cocktails. Als einzigen Snack gibt es Brezeln.

„Beercules“ in Hamburg: Norddeutschlands erster Stehausschank

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„Der Stehausschank ist die moderne Interpretation einer Kneipe“, sagt Mitinhaber Juri Reib (35) zur MOPO. „Eigentlich sind Kneipen ja dunkel, urig und haben Nikotin von vor 20 Jahren in den Wänden. Das ist aber schwer vereinbar mit den jungen Menschen heute. Hier ist es deshalb hell und modern.“ Das Prozedere sei im „Beercules“ einfach, schnell und entspannt. „Es geht darum, so wenig Barrieren wie möglich zu schaffen. Ein Besuch bei uns bedarf keiner Planung, geht auch mal schnell zwischendurch.“

Das „Beercules“ hat an der Wohlwillstraße eröffnet. Swetlana Holz

3,90 Euro kosten hier 0,4 Liter Chiemseer, 8 Euro ein Cocktail: Die Preise sind möglich, weil durch den fehlenden Service an Personal gespart wird. Und: „Wir haben qualitativ gute Produkte, die in wenigen Handgriffen fertig sind. Zitrusfrüchte haben wir aber, zum Beispiel, nicht an der Bar“, so Reib.

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Juri Reib (l.) und Richard Dührkohp sind die Inhaber des „Beercules“. Swetlana Holz

Es so einfach wie möglich zu halten: Das war zuerst auch für Juri Reib und Richard Dührkohp Neuland: Die beiden haben die gehobene Cocktailbar „The Bohemian“ in der Altstadt mit aufgebaut, ihre Anteile aber nun nach fünf Jahren verkauft.

In den Räumen an der Wohlwillstraße haben sie vorher die Cocktailbar „Enchanté“ betrieben, wollen damit aber aus Platzgründen zukünftig nach Eimsbüttel umziehen (in die Eichenstraße 29). Die Räume auf St. Pauli seien besser für den Stehausschank geeignet. Mit der Idee dafür sei die Münchner Brauerei „Paulaner“ auf das Gastro-Duo zugekommen – sie möchte ihr Bier auch in Hamburg beliebter machen.

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Seitdem lautet hier das Motto: „Göttliches Bier, sterbliche Preise“.