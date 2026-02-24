Bier, Tauziehen, Paninihefte: Die Reeperbahn wird 400 – das ist geplant

Über die „Sex and Crime“-Geschichten und die Gewalteskapaden des späten 20. Jahrhunderts auf der Reeperbahn weiß ein Großteil der Hamburger Bescheid. Woher eine der weltweit berühmtesten Straßen ihren Namen hat und wie sie sich in vier Jahrhunderten entwickelt hat, wissen dagegen nur wenige. Das soll sich zum 400. Geburtstag der Reeperbahn in diesem Jahr ändern – mit Aktionen, Projekten und Partys. Geplant sind viel Bier, eine Tauzieh-Meisterschaft und sogar ein eigenes Reeperbahn-Paniniheft.

Die Reeperbahn kämpft aktuell um ihr Alleinstellungsmerkmal – das sagen viele, die den Kiez gut kennen. Vom verruchten und manchmal auch glamourösen „Sex and Crime“-Image ist nicht mehr viel übrig. Kult-Clubs schließen, Kulturbetriebe kämpfen, und viele junge Hamburger zieht es in die Sternschanze oder nach Ottensen. Den Kiez überlassen sie zunehmend den Touristen.

Der 400. Geburtstag im Jahr 2026 kommt der Straße daher gelegen. Mit zahlreichen Aktionen will der Business Improvement District Reeperbahn+ (BID) nicht nur Touristen, sondern vor allem auch Hamburger zurück auf den Kiez locken.

Geplant sind unter anderem historische Rundgänge, die weit über das 20. Jahrhundert hinausgehen. Sie erzählen auch davon, wie sich 1626 sogenannte „Reepschläger“, also Seilmacher, auf der Reeperbahn ansiedelten, weil sie eine lange, gerade Straße zur Herstellung ihrer Schiffstaue benötigten. Auch die Kult-Kieztouren der „Olivia Jones Family“ bieten besondere Führungen an: Die Drag-Ikone feiert mit ihrem Team selbst 20-jähriges Bestehen – ein Sommerfest ist ebenfalls angekündigt.

Auch die Astra St. Pauli Brauerei beteiligt sich am Jubiläum und bringt eine Sonderedition zum 400-jährigen Bestehen der Reeperbahn heraus. dpa | Marcus Brandt

Passend dazu gibt es ein Jubiläumsbier der Astra-Brauerei am Nobistor. Die Sonderedition ist streng auf 1000 Liter limitiert und wird am 30. April bei der Auftaktveranstaltung auf dem Heiligengeistfeld von Bürgermeister Peter Tschentscher angestochen. Brauereileiter Julian Wolf beschreibt den Geschmack so: „Das Bier wird kräftig eingebraut, aber trotzdem süffig sein – wie ein Reisebier im 19. Jahrhundert. Wir wollen ja, dass es raus in die Welt getragen wird.“

Ebenfalls auf dem Heiligengeistfeld ist im Frühsommer eine Tauzieh-Meisterschaft geplant – passend zum historischen Reepschläger-Thema.

Als besonderes Highlight kündigten Oliver Wurm und Alexander Böker, die bereits früher Paninihefte für Hamburg gestaltet haben, eine eigene Reeperbahn-Edition an. „Zunächst sind 250.000 Tütchen geplant, also 1,5 Millionen Sticker. Wir wollen sie nicht nur in Hamburg, sondern auch an Bahnhöfen und Flughäfen deutschlandweit verkaufen und rechnen fest damit, dass wir schnell nachproduzieren müssen“, so Böker. Ab Ende April sollen die Hefte und Bildchen in den Handel gehen.