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Blick auf den Spielbudenplatz (Archivbild)

Blick auf den Spielbudenplatz (Archivbild) Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto

  • St. Pauli

Bier, Bands und Hamburgs größter Chor: Das wird heute auf der Reeperbahn gefeiert

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Große Party, viel Musik – und ein möglicher Rekordmoment: Zum 400. Geburtstag der Reeperbahn steigt am heutigen Donnerstag das große Auftakt-Event mit Bühnenprogramm, Jubiläumsbier und Mega-Chor mitten auf St. Pauli.

Auftakt der Jubiläumssause ist am Nachmittag auf dem Spielbudenplatz, auf dem sich die Partymeile von ihrer musikalischen Seite zeigt. Höhepunkt des Abends: ein spektakulärer Mitmach-Moment für alle Besucher.

Rekordversuch mit dem Hit „Reeperbahn“ von Udo Lindenberg

Um 20.45 Uhr startet die „Reeperbahn Singsation“ – ein riesiges Open-Air-Gemeinschaftssingen. Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zusammenzubringen, um gemeinsam den Hit „Reeperbahn“ von Udo Lindenberg zu singen. Ein möglicher Rekordversuch – und definitiv ein Gänsehautmoment.

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Doch schon vorher wird einiges geboten: Ab 16 Uhr wird die Feier offiziell eröffnet, inklusive Fassanstich eines eigens gebrauten Jubiläumsbiers. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher wird erwartet. Zudem übergibt die S-Bahn ein originales Stationsschild der Haltestelle Reeperbahn an das Museum für Hamburgische Geschichte.

Miu und Bernd Begemann live auf der Bühne

Musikalisch reicht das Programm von Musical-Hits aus der „Heißen Ecke“ bis zu Live-Auftritten von Künstlern wie Miu, Bernd Begemann oder San Glaser. Später übernimmt das DJ-Kollektiv Cosmopauli und bringt die Menge in den Mai.

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Die große Geburtstagsparty ist nur der Auftakt: Den ganzen Sommer über sind weitere Veranstaltungen rund um das 400-jährige Bestehen der Reeperbahn geplant. Die berühmte Straße, die einst als Arbeitsort für Seilmacher entstand, ist heute eine der bekanntesten Vergnügungsmeilen Europas – und feiert sich jetzt selbst. (rei)

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