BGH verwirft Revision fast vollständig: Sektenchef muss hinter Gitter

Der verurteilte Sektenchef aus Hamburg muss ins Gefängnis: Der Bundesgerichtshof hat seine Revision weitgehend abgewiesen. Damit ist das Urteil wegen sexueller Übergriffe in einer sektenähnlichen Gruppe rechtskräftig.

Der Mann war bereits im Juli 2025 vom Landgericht Hamburg verurteilt worden. Dagegen legte er Revision ein – blieb damit aber zum Großteil erfolglos.

Der Bundesgerichtshof änderte das Urteil nur in einem Punkt: Die Haftstrafe wurde von fünf Jahren auf vier Jahre und sechs Monate reduziert. In allen übrigen Punkten bestätigten die Richter das Urteil.

Junge Frauen zu sexuellen Handlungen gedrängt

Nach Überzeugung des Gerichts hatte der 52-Jährige mehrere junge Frauen gezielt manipuliert und zu sexuellen Handlungen gedrängt. Er nutzte dabei seine Stellung als Anführer einer sektenähnlichen Gemeinschaft und versprach Hilfe bei persönlichen Problemen – knüpfte diese aber an sexuelle Forderungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Eltern fordern Zebrastreifen für Grundschule – Bezirksamt stellt sich quer

So soll er einer Frau eingeredet haben, ein „Ritual“ könne ihr zu einem wohlhabenden Partner verhelfen. Eine damals 17-Jährige setzte er unter Druck, indem er drohte, ihre Beziehung zu zerstören, wenn sie sich ihm nicht füge. Mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist das Urteil nun endgültig rechtskräftig. (rei)