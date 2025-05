Eimsbüttel, Harburg und demnächst Altona: In mehreren Hamburger Bezirken hadern die Politiker mit der Wahl einer Bezirksamtsleitung. Bald will der Senat durchgreifen, wenn es keine Einigung gibt – so steht es im neuen Koalitionsvertrag. Doch lässt sich das schnell genug umsetzen? Und hilft es wirklich, um tiefer liegende Konflikte zu lösen? CDU und Linke sind skeptisch und üben Kritik, von einer „Schwächung“ der Bezirke ist die Rede.